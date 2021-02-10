Канцлер ФРГ и главы федеральных земель проведут совещание по поводу ограничительных мер в рамках пандемии коронавируса

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и главы федеральных земель сегодня проведут видео-совещание по поводу ограничительных мер в рамках пандемии коронавируса.

Предполагается, что принятые в середине декабря жесткие ограничительные меры будут продлены до конца февраля. Уже более трех месяцев в Германии не работают рестораны, бары и кафе, культурные, развлекательные и спортивные учреждения, в том числе театры и кинозалы. Более полутора месяцев закрыты промтоварные магазины и парикмахерские, строго ограничены личные контакты.

Благодаря принятым мерам количество заражений удалось снизить до 70 на сто тысяч человек в течение недели, уменьшилась нагрузка на отделения интенсивной терапии. Однако ученые не рекомендуют отменять ограничения. Особое беспокойство у всех вызывают новые мутации коронавируса.

Тем не менее, уже разработан план постепенной отмены отдельных ограничений с начала весны. Первыми будут открыты детские сады и школы. В проекте решений отмечается, что дети и их родители особенно пострадали от принятых мер. Не исключено, что в феврале откроются также парикмахерские.

Правительство ФРГ исходит из того, что до конца лета все желающие смогут получить возможность вакцинации. В настоящее время против коронавируса привито около 2,5 миллиона человек. Вакцины распределяются по особо разработанному плану. Пока на очереди люди старше 80 лет и пациенты домов по уходу.

В конце февраля исполнительные власти ФРГ собираются представить проект постепенно возвращения к нормальной жизни.