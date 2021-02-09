Больше четырех тысяч человек были оштрафованы в Москве с помощью камер за непристегнутый ремень безопасности

Восемь дорожных комплексов выявляли нарушителей в течение двух месяцев – сообщает столичный департамент транспорта. Камеры начали работать в начале года в центре города, на юго-западе, северо-востоке и за пределами МКАД – в Новомосковском округе. За непристегнутый ремень в транспорте предусмотрен штраф в одну тысячу рублей.