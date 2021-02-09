В Сенате США начался второй процесс импичмента в отношении Дональда Трампа

Уже бывшего президента обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам. Большинство американцев, по данным телеканала CBS, поддерживают процедуру импичмента. Опрос общественного мнения показал, что за это выступает 56% жителей США.



Трамп стал первым американским президентом, в отношении которого процедура импичмента была инициирована дважды. Сам он выступать на заседании Сената не планирует.