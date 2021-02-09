Первый арабский космический аппарат успешно вышел на орбиту Марса

Автоматическая станция «Надежда» оснащена тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Красной планеты в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Как сообщает агентство Интерфакс, аппарат впервые предоставит полную картину марсианской погоды. Главная задача заключается в том, чтобы выявить силы, определяющие местный климат. Как ожидается, миссия «Надежды» продлится около двух лет.

ОАЭ стали пятой страной в мире, чья станция достигла Марса.