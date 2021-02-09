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22:33, 09 февраля 2021

Первый арабский космический аппарат успешно вышел на орбиту Марса

Автоматическая станция «Надежда» оснащена тремя камерами, позволяющими вести наблюдение за атмосферой Красной планеты в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах. Как сообщает агентство Интерфакс, аппарат впервые предоставит полную картину марсианской погоды. Главная задача заключается в том, чтобы выявить силы, определяющие местный климат. Как ожидается, миссия «Надежды» продлится около двух лет.
ОАЭ стали пятой страной в мире, чья станция достигла Марса.



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