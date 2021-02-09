Российским биатлонистам на чемпионате мира запретили публиковать в социальных сетях флаг страны

В Международном союзе биатлонистов агентству ТАСС сообщили, что за нарушение требований команде могут вынести предупреждение. Из-за того, что Россия была отстранена от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира сроком на два года, вместо российского триколора спортсмены будут использовать монохромный логотип союза биатлонистов России. Им также разрешено использовать аббревиатуру национальной федерации – RBU.
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