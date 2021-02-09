Власти Удмуртии решили отменить обязательное ношение масок

Об это в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте» сказал глава республики Александр Бречалов – пишет газета РБК, отмечая, что это первый российский регион, который пошел на такой шаг. По словам губернатора, сейчас ситуация с коронавирусом контролируемая и относительно стабильная. С 12 февраля ношение индивидуальных средств защиты в Удмуртии рекомендовано, но не обязательно. За несколько дней до этого снимаются ограничения на работу общепита, кинотеатров и прочих театрально-концертных и досуговых учреждений. В спортивных соревнованиях разрешено участвовать всем жителям, крое лиц старше 65 лет.

