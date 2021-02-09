Международный олимпийский комитет осудил высказывания главы оргкомитета Токио-2020

Йосиро Мори позволил себе сексисткие высказывания в адрес женщин, после чего скандал вышел на уровень правительства. Функционер заметил, что увеличение женского присутствия в спортивных организациях привело к затягиванию заседаний, так как каждая считает своим долгом высказаться. Об этом «Эху» рассказал руководитель бюро ТАСС в Японии Василий Головин. Головин добавил, что вопрос об отставке Мори будет решаться 12 февраля. При этом источники агентства Рейтер утверждают, что власти прямо запретили функционеру покидать свой пост, опасаясь, что это испортит репутацию Игр.