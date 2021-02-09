Арестованные в спецприемнике Сахарово записали антипутинский видеоролик, теперь им угрожают уголовным делом

Ролик был записан во время прогулки во дворе Центра временного содержания мигрантов в Новой Москве и опубликован два дня назад в соцсетях. На коротеньком видео примерно человек 50 кричат: «Путин – вор!». Некоторые держат в руках плакаты.

После появления этого ролика снявшихся в нем арестантов начали опрашивать сотрудники Следственного комитета. Об этом рассказали проекту ОВД-Инфо трое знакомых разных заключенных. Так, один из арестованных утверждает, что был свидетелем применения электрошокера к некоторым задержанным. Правда, двое других собеседников издания сказали, что о таком не слышали.

Также сообщается, что в одной из камер прошел обыск. У арестованных отобрали телефоны, после чего, не объясняя причин, всех расселили.

Супруга еще одного отбывающего наказание рассказала, что силовики приходили в камеры к участникам записи и требовали письменное объяснение: снимались они или нет. Следователи угрожали дополнительным сроком административного ареста или уголовным делом по статье об оскорблении представителей власти.

Напомним, в Сахарово поместили задержанных на акциях протеста в поддержку Алексея Навального из-за того, что столичные спецприемники со столь большим числом людей не справились.