Глава Европейской дипломатии Боррель подтвердил возможность обсуждения новых санкций в отношении России на уровне ЕС

Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил возможность обсуждения новых санкций в отношении России на уровне Евросоюза. По его словам, Кремль не настроен на улучшение отношений с Брюсселем. Вопрос о введении санкций будет рассматриваться на заседании Совета глав МИД ЕС 22 февраля, а затем в марте на саммите, добавил Боррель.