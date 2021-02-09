Режиссер Алексей Красовский передал Фонду борьбы с коррупцией* свою кинопремию «Ника» в знак поддержки

Он написал в Фейсбуке, что в этом году в качестве члена академии он должен был выбрать лучшие картины и лучших создателей, однако среди документальных фильмов он не увидел работы ФБК. В связи с этим, режиссер, по его выражению посчитал необходимым «поддержать ребят, снимающих сильные фильмы и получающих вместо наград уголовные статьи».

Расследование ФБК* под названием «Дворец для Путина» набрало в YouTube уже свыше 110 миллионов просмотров.

* — российские власти считают фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.