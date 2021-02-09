VTimes : «Яндекс» готовится запустить сервис безналичной оплаты

«Яндекс» готовится запустить сервис безналичной оплаты. Сайт VTimes пишет об этом со ссылкой на условия использования сервиса YandexPay, опубликованные на сайте компании. В самой организации не стали отвечать на вопрос о новом продукте, а лишь отметили, что пользователи уже давно могут привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки и заказы на разных сервисах практически в один клик.

«Яндекс» ранее развивал сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги», но это сервис полностью перешел к Сбербанку в рамках раздела активов.