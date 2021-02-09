Госдума поддержала законопроект об увеличении штрафов за нарушения на митингах

Депутаты приняли соответствующий законопроект во втором чтении.

Предполагается, что за неповиновение законному распоряжению представителей силовых ведомств гражданам будет грозить штраф 4 тысячи рублей или административный арест до 30 суток; за нарушение порядка сбора и расходования денег на проведение публичных мероприятий предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей для физических лиц и до 200 тысяч – для юридических; за перечисление денег на организацию и проведение акций тем, кто не имеет на это права – до 15 и 100 тысяч рублей соответственно.