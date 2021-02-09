Штаб Навального пожаловался в МВД на организаторов флэш-моба «Путин – наш президент»

В заявлении, которое опубликовал телеграм-канал московского штаба говорится, что на мероприятиях были нарушены санитарно-эпидемиологические правила. В частности, федеральные каналы рассказали о проведении подобных флэш-мобов во многих городах, в том числе в Ставрополе, Барнауле, Солнечногорске и Екатеринбурге. При этом там действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса.

Ранее некоторые соратники Навального, а также политики и активисты стали фигурантами уголовного дела о нарушении санитарных норм на митинге 23 января.