В Кремле отвергли планы по выплате гражданам полтриллиона рублей

Агентство Рейтер ранее сообщало, что власти намерены потратить эти деньги на фоне протестов в поддержку Алексея Навального и приближающихся выборов в Госдуму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что руководство страны и в дальнейшем планирует придерживаться принципа точечной помощи самым нуждающимся слоям населения и «каких-то пакетов заготовленных для этого нет».

Экономист Сергей Алексашенко назвал это попыткой купить голоса избирателей. Алексашенко напомнил, что российские власти регулярно прибегали к такому приему примерно до середины двухтысячных.