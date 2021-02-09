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20:03, 09 февраля 2021

В Кремле отвергли планы по выплате гражданам полтриллиона рублей

Агентство Рейтер ранее сообщало, что власти намерены потратить эти деньги на фоне протестов в поддержку Алексея Навального и приближающихся выборов в Госдуму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что руководство страны и в дальнейшем планирует придерживаться принципа точечной помощи самым нуждающимся слоям населения и «каких-то пакетов заготовленных для этого нет».

Экономист Сергей Алексашенко назвал это попыткой купить голоса избирателей. Алексашенко напомнил, что российские власти регулярно прибегали к такому приему примерно до середины двухтысячных.



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