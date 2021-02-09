В российских тюрьмах, по данным Верховного суда, находятся почти полмиллиона заключенных

Председатель ВС Вячеслав Лебедев сказал, что количество заключенных за последние два десятилетия в стране значительно сократилось. В прошлом году к реальному лишению свободы были приговорены почти 2,5 тысячи человек – это в десять раз меньше, чем в 2003 году. За этот же период число несовершеннолетних сократилось в 6 раз. При этом Лебедев отметил, что суды удовлетворили больше половины ходатайств об условно-досрочном освобождении.

