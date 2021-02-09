Российский актер и режиссер Алексей Агранович назначен новым художественным руководителем «Гоголь-центра»

На этом посту он сменит Кирилла Серебреникова, возглавлявшего театральный центр с момента его основания в 2012 году. В начале месяца стало известно, что контракт с ним решили не продлевать.

Кремль отказался давать оценку уходу Кирилла Серебренникова с поста художественного руководителя «Гоголь-центра». При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что талантливый режиссер без труда найдет новую работу.

Агранович — режиссер, актер театра и кино, в Гоголь-Центре он сыграл две роли, за которые его номинировали на театральную премию «Золотая Маска».