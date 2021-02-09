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19:03, 09 февраля 2021

Госдума ужесточает наказания за нарушения на митингах

Депутаты приняли соответствующий законопроект во втором – основном – чтении.

Парламентарии хотят увеличить штрафы за неповиновение организаторов или участников акций сотрудникам силовых структур. Теперь гражданам за это будет грозить от 10 до 20 тысяч рублей, либо до 30 суток административного ареста, либо обязательные работы на срок до 200 часов. Для должностных и юридических лиц штрафы еще выше — до 40 тысяч и до 200 тысяч рублей соответственно. Сейчас штрафы за эти правонарушения составляют от 5 до 100 тысяч.

Помимо этого, законопроектом в целом повышаются штрафы за неповиновение силовикам. Так, размер взыскания для граждан возрастет в четыре раза до 4 тысяч рублей, может быть также наложен административный арест или обязательные работы.

Также предлагается добавить в административный Кодекс наказание за нарушения правил финансирования публичных мероприятий. Различные штрафы от 10 до 200 тысяч рублей предусмотрены, например, за неправильный, по мнению властей, порядок сбора и расходования собранных на акцию средств.

Кроме того, депутаты поддержали многомиллионные штрафы для IT-ресурсов за санкции против российских СМИ и за несоблюдение закона «о суверенном интернете».



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