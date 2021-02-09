На Таганско-Краснопреснеснкой линии московского метро произошел сбой из-за человека на путях

Движение поездов от станции «Спартак» до «Беговой» было остановлено на несколько минут – об этом сообщил департамент транспорта. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Источник агентства «РИА Новости» утверждает, что инцидент произошел на станции «Октябрьское поле», в результате мужчина погиб. Пассажира извлекли из-под состава в тяжелом состоянии, врачи скорой помощи спасти его не смогли.