Муниципального депутата Янкаускаса отправили под домашний арест по делу о санитарных нарушениях на митинге 23 января

Муниципального депутата Константина Янкаускаса отправили под домашний арест по делу о санитарных нарушениях на митинге 23 января. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Изначально против политика заводили дело из-за публикации обращения Алексея навального с призывом выйти на акцию, но затем материалы объединили с основным делом, фигурантами которого стали 11 человек.

Помимо Янкаускаса это соратники Навального Любовь Соболь и Кира Ярмыш, а также глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, участница группы Pussy Riot Мария Алехина.