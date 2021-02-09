Эксперимент российского государства с бесплатным доступом к социально-значимым сайтам планируется расширить

Эксперимент российского государства с бесплатным доступом к социально-значимым сайтам планируется существенно расширить, — пишет газета «Коммерсантъ». На фоне конфликтов в YouTube , власти хотят обязать операторов сделать бесплатным видео в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках.
2021-02-09T18:28:35+03:00
2021-02-09T18:28:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:28, 09 февраля 2021
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