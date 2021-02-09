Эксперимент российского государства с бесплатным доступом к социально-значимым сайтам планируется расширить

Эксперимент российского государства с бесплатным доступом к социально-значимым сайтам планируется существенно расширить, — пишет газета «Коммерсантъ». На фоне конфликтов в YouTube , власти хотят обязать операторов сделать бесплатным видео в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках.