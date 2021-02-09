В Латвии заблокируют еще 16 российских телеканалов

Решение национального совета по электронным СМИ вступает в силу с завтрашнего дня.

В черный список попали «РЕН ТВ Балтия», несколько каналов НТВ, а также «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Кинокомедия», «КВН ТВ», «Кухня ТВ», «БОКС ТВ» и другие. В качестве официальной причины называется отсутствие в распоряжении совета информации о представителях каналов. Кроме того, ведомство утверждает, что не смогло выяснить мнения их собственников о желании продолжать вещание в стране.



Это решение ущемляет права русскоязычных граждан в Латвии, считает политик Борис Цилевич. Закрытие российских каналов без создания альтернативных источников только подогревает интерес к запрещенным СМИ, считает Борис Цилевич.



Отметим, что это далеко не первый запрет в стране на русскоязычное вещание. Так, с 1 февраля крупнейший латвийский оператор кабельного телевидения Tet прекратил ретрансляцию пяти российских телеканалов, в том числе Первого, из-за опасений, связанных с возможным несоблюдением санкционного режима.

Кроме того, с 15 февраля на год прекращается ретрансляция телеканала «Россия-РТР». Нацсовет по электронным СМИ принял такое решение после полугода разбирательств. Ведомство усмотрело разжигание ненависти в передаче «60 минут», где обсуждалась ситуация на Украине, а также в выпуске программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила это как политический демарш, нарушающий обязательства Риги по обеспечению свободы слова.