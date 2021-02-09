Художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен актер и режиссер Алексей Агранович

Он сменил на посту Кирилла Серебренникова.

Алексей Агранович приступит к работе в должности художественного руководителя 26 февраля. За день до этого истекает контракт Кирилла Серебренникова. Так решили в департаменте культуры Москвы. Как отметил в интервью агентству «Интерфакс» Алексей Агранович, контракт с ним пока не подписан, но он надеется, что это произойдет в ближайшее время. С труппой «Гоголь-центра» уже попрощался Кирилл Серебренников. В своем инстаграме он написал, что все, начавшись, заканчивается, но начинается что-то новое. Режиссер поблагодарил друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог разобраться во многих важных вещах. Кирилл Серебренников заключил, что «Гоголь-центр» продолжит жить, потому что «театр и свобода важнее и шире, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже их создателей».

Новый художественный руководитель Алексей Агранович не чужой человек в театре, он был занят как актер в постановках «Гоголь-центра» «Обыкновенная история» и «Маленькие трагедии». Его опыт режиссуры и продюсирования насчитывает более ста церемоний и шоу. Алексей Агранович также неоднократно откликался на важные события, которые происходили в политической и общественной жизни. В частности, новый художественный руководитель «Гоголь-центра» участвовал в кампания в защиту арестованного журналиста Ивана Голунова, поддержал акцию в инвалидных колясках по проверке пригодности Москвы для жизни людей с ограниченными возможностями, присоединялся к обращению c призывом освободить участниц группы Pussy Riot, а совсем недавно заявил, говоря о подавлении акций протеста в Белоруссии, что избивать, убивать и ломать судьбы безоружных людей – преступление.

«Гоголь-центр» в его нынешнем виде был создан в 2012 году. За последние годы театр стал популярным у зрителей, в него пришло много молодежи.

Главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова считает, что Алексей Агранович — это лучшее назначение из возможных. Марина Давыдова считает, что Алексей Агранович обладает всеми качествами, которые необходимы для руководителя театра.