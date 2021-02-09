Прокуратура и СК начали проверку ситуации в научных институтах Новосибирске, где ученым не доплачивают зарплату

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку ситуации в научных институтах Новосибирске, где ученым не доплачивают зарплату.

Проблема вскрылась непосредственно на заседание Совета по науке при Президенте с участием самого Владимира Путина. Кандидат наук сотрудник новосибирского отделения института цитологии и генетики РАН Анастасия Проскурина рассказала Президенту, что с надбавками получает чуть более 30 тысяч рублей, тогда как согласно указу главы государства зарплата ученых должна в два раза превышать среднюю по региону, то есть достигать 80 тысяч. Министр финансов Антон Силуанов сказал, что деньги выделены, но Проскурина пояснила, что руководство института настаивало на том, чтобы сотрудники написали заявление о переходе на полставки, но продолжали работать за прежнюю зарплату с прежним графиком. Это вызвало вопрос-цитату, обращенную Путиным к Силуанову: «Где деньги, Зин?».

О том, что никаких средств не выделено рассказала и глава профсоюза ученых Людмила Левченко.

Силуанов, равно как глава Минобрнауки Валерий Фальков должны будут отчитаться перед президентом, а следственные органы и прокуратура ответят на вопрос Путина «Где деньги, Зин».

Вакансии в новосибирском институте цитологии и генетики можно найти и на сайте учреждения. Соискателям места научного сотрудника предлагают зарплату в 22 тысяч рублей.