Председатель Верховного суда: Только каждый третий осужденный россиянин в прошлом году получил реальные сроки

Только каждый третий осужденный россиянин в прошлом году получил реальные сроки наказания. Об этом сообщил председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Он утверждает, что суды удовлетворили более 50% ходатайств о замене приговоров на более мягкие виды наказания. В целом численность арестованных сократилась на три тысячи человек.

Российской судебной системой доволен и президент Владимир Путин. Путин утверждает, что эксперты Еврокомиссии назвали российскую судебную систему наиболее оперативной и при этом наименее финансово затратной.