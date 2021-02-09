Власти Германии отрицают, что Навальный жил в роскошных условиях после того, как его выписали из больницы

Власти Германии отрицают, что политик Алексей Навальный жил в роскошных условиях после того, как его выписали из больницы в Берлине. Российские государственные телеканалы утверждали, что оппозиционер потратил на аренду квартиры более 30 тысяч евро. Бургомистр поселка в предгорье Шварцвальд утверждает, что Навальный жил в обычной квартире.

Население поселка Ибах в живописной местности на юго-западе ФРГ составляет около 400 человек. Один из главных источников дохода – туризм. Бургомистр Гельмут Кайзер работает на добровольных началах. Кайзер искренне удивился информации, что в его деревеньке есть «дворцы».

Навальный с октября по декабрь в период реабилитации жил в пяти-звездочной отпускной квартире с комфортной обстановкой. Он сам нашел ее через фирму «Kuckuk’s Hideaway». Владелица фирмы рассказала «Эху», что в помещении площадью 170 квадратных метров несколько комнат, кухня и терраса. В том же доме находится еще шесть квартир. Те, кто снимает помещения на долгое время, получают большую скидку. Цены можно просмотреть на портале фирмы. По словам владелицы, тот, кто будет рассказывать об особом люксе или «дворце», сделает себя посмешищем.

Кайзер отметил, что подобные помещения снимают многие люди. Это обычно немецкие отпускники – врачи, адвокаты, бизнесмены. Бургомистр также подчеркнул, что квартиры для отдыха и пансионы в Ибахе не пустуют.

Немцы приезжают в Шварцвальд, чтобы насладиться спокойствием и природой. В период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса по всей Германии в Ибахе также не работали рестораны, кафе и увеселительные заведения.

Бизнесмен Евгений Чичваркин подтвердил, что оплачивал проживание Навального в Германии.