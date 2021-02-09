Депутата Саратовской облдумы от КПРФ, который участвовал в протестных акциях и был оштрафован, могут лишить мандата

Депутата Саратовской областной Думы от КПРФ Николая Бондаренко, который участвовал в протестных акциях и накануне был оштрафован, могут лишить мандата. Как пишет газета «Коммерсантъ», на этом настаивают саратовские «единороссы». Они считают, что он занимается незаконным обогащением, получая доходы от своего YouTube-канала.

Сегодня в эфире «Эха Москвы» Бондаренко подтвердил, что несмотря ни на что, намерен участвовать в выборах в Госдуму.

Напомним, — Николай Бондаренко участвовал в протестной акции в поддержку Алексея Навального. Он отмечает, что прежде всего был на ней как наблюдатель.

Достаточно резко по поводу ситуации с Николаем Бондаренко высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. В Кремле сказали, что к подобной риторике относятся негативно, поскольку она агрессивная.