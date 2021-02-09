Флешмоб в поддержку президента Путина провели в Петербурге

Во время акции одной из участниц стало плохо, ей вызвали скорую помощь.

В записи видеоролика для флешмоба «Путин — наш президент!» приняли участие около ста работников бюджетных учреждений Петербурга. В частности, к памятнику Владимиру Ленину на Московской площади пришли сотрудники ГБУ «Контакт», оно работает с трудными подростками. По данным издания «Фонтанка.ру» им предложили поучаствовать в мероприятии в связи с просьбой из Москвы. В течение часа участники ходили в разные стороны с листками цветной бумаги. Действие снимали на видео с помощью квадрокоптера. В итоге люди выстроились так, что сверху стал виден российский флаг. Фотографии с места события свидетельствуют, что количество присутствовавших на флешмобе не идет ни в какое сравнение с числом участников петербургских акций протеста 23 и 31 января.

Первые ролики в поддержку президента Путина появились в сети на прошлой неделе. В них снялись студенты-медики из Дагестана, рабочие завода из Барнаула и жители Солнечногорска Московской области.



В Волгограде работников бюджетной сферы собрали на Мамаевом Кургане для съемок в клипе в поддержку президента Владимира Путина. Большая часть собравшихся была уверена, что участвует в патриотическом флэш-мобе, посвященном годовщине Сталинградской битвы. Некоторые посчитали, что задействованы в съемках клипа группы «Любэ».

В видеоклипе действительно звучит песня группы «Любэ», но здесь ее исполняет другой музыкальный коллектив. Под слова «Мы до конца будем стоять за тебя, Родина-мать» нам показывают, как врачи скорой помощи, работники завода, студенты массово уходят со своих рабочих мест и направляются на Мамаев курган. Завершается клип массовой сценой: на фоне скульптуры «Родина-мать зовет» участники акции синхронно раскачивают фонариками на мобильных телефонах, а внизу кадра появляются титры «Мы с Вами, Владимир Владимирович!»

В соцсетях горожане рассказывают, что пошли на акцию в принудительно-добровольном порядке и не до конца понимали, в каком мероприятии они участвуют. Поэтому версия про съемки клипа для многих стало очень убедительным объяснением.

И действительно на акции все атрибуты киноиндустрии присутствовали: были камеры, операторы и даже режиссер, который давал команды марширующей колонне ускориться, уплотниться или растянуться. Также для съемки использовали дрона. Покой и порядок на мероприятии обеспечивали сотрудники полиции.

По версии волгоградских телеграм-каналов, ответственными за акцию стали известные в городе люди — Андрей Гимбатов, Руслан Морозов и Олег Ярыгин. Все трое — городские депутаты от партии «Единая Россия». Именно на их страничках в соцсетях появился ролик и призывы поддержать в это непростое время Президента России. Депутат Ярыгин, он же по совместительству главный врач городской станции скорой помощи, также был замечен во главе колонны на Мамаевом Кургане в окружении своих же подчиненных — диспетчеров скорой помощи. Однако на просьбу журналистов прояснить ситуацию он ответил отказом.

Не готовы к комментариям оказались и в администрации области. Чиновники заявили, что не имеют к акции никакого отношения, а съемки на Мамаевом кургане при участии нескольких сотен горожан не были ни с кем согласованы.

В Волгограде уже начался сбор подписей с требованием наказать организаторов съемок. Поводом для обращения в генпрокуратуру может стать нарушение антикоронавирусных ограничений.