Песков: У российских властей нет планов выделить 500 млрд руб. перед выборами в рамках социальной поддержки населения

У российских властей нет планов выделить 500 миллиардов рублей перед выборами в рамках социальной поддержки населения, — заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, дополнительные средства выделяются гражданам России постоянно. Песков предложил последить за работой правительства.

Ранее агентство Reuters написало, что деньги планируется выделить для снижения недовольства населения. Сегодня же Песков затруднился оценить законность новой акции, которую анонсируют сторонники политика Алексея Навального. Он подчеркнул, что нарушения законодательства силовые структуры не допустят.

Руководитель серии региональных штабов Алексея Навального, Леонид Волков, объявил об акции в поддержку политика 14-го февраля. Он, в частности, предложил людям выйти во дворы своих домов с зажженными фонариками. По словам Волкова, протест можно выражать не только с помощью уличных акций, но и онлайн-активностью.