В Сенате США в ближайшие часы должен начаться процесс рассмотрения вопроса об импичменте Дональду Трампу

В Сенате США в ближайшие часы должен начаться процесс рассмотрения вопроса об импичменте теперь уже бывшему президенту Дональду Трампу. Он стал не только первым в истории главой государства, которому импичмент был вынесен дважды, но и первым президентом, политически судить которого будут уже после ухода с должности.

На 80-ти страницах вынесенного Трампу обвинения конгрессмены изложили свою позицию: единственная ответственность за вооруженный захват Капитолия 6 января лежит на двухмесячной кампании Трампа по делегитимизации результатов президентских выборов, кульминацией которой стала речь проигравшего президента на митинге перед Белым Домом 6 января, в которой он призвал своих сторонников сражаться. Юристы Дональда Трампа вчера представили в Сенат свой ответ на 76-ти страницах, в котором назвали процесс над экс-президентом «политическим театром» и заявили, что у Сената нет юрисдикции судить бывшего президента, а даже если бы и была, обвинять Трампа за действия «небольшой группы преступников» — так были названы тысячи людей, ворвавшихся в Капитолий, неправильно. Республиканская партия с самого начала попыталась отклонить импичмент, но голосами 55 против 45 Сенат проголосовал за принятие его к рассмотрению. К 50 демократам присоединились всего 5 республиканских сенаторов — это означает, что набрать необходимые для признания Дональда Трампа виновным 67 голосов Сенату, по всей видимости, не удастся.

Накануне лидеры обеих партий в Сенате договорились о правилах проведения процесса в рамках импичмента. Скорее всего, процедура завершится еще быстрее, чем в первый раз и будет длиться около двух недель.

Обсуждение первого импичмента Дональду Трампу в 2019 году продолжалось более 20 дней, и по сути, закончилось ничем. Тогда его обвиняли в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.



Дональд Трамп заявил, что не будет выступать на слушаниях в Сенате. Особо за ними не будет следить и президент Джо Байден, — дала понять пресс-секретарь Белого Дома Джейн Псаки.

Процедура импичмента грозит нанести политический вред как республиканцам, так и демократам, считают некоторые наблюдатели в Соединенных штатах. Благодаря разбирательствам в Верхней палате конгресса республиканцам придется вновь пережить позорные страницы недавнего прошлого и уже в который раз вместе с Америкой лицезреть кадры захвата Капитолия толпой их сторонников 6-го января, направленных туда их лидером, — уверены местные обозреватели. Однако, как пишет издание «Хилл», демократам также придется отвлечься от главного вопроса своей повестки дня, а именно – пакета законодательных мер по борьбе с последствиями пандемии, который Джо Байден намерен утвердить в ближайшее время. И это не говоря о том, что шансы того, что, минимум, 17 республиканцев проголосуют за импичмент, практически, равны нулю, пишет газета.

Именно поэтому, поясняет USA Today, Байден старается быть подальше от процесса и даже воздержался от высказывания личного мнения о том, были ли призывы Трампа в тот роковой день, унесший жизни пяти американцев, действительно «подстрекательством к мятежу». Он также не стал давать каких либо рекомендаций по срокам, которые, по его мнению, должны быть отведены на процедуру импичмента. Президенту крайне необходимо, чтобы Сенат одобрил почти двухмиллиардный законопроект о выплате компенсаций предприятиям и гражданам, пострадавшим от коронавируса. Кроме этого, он надеется, что Верхняя палата одобрит и ряд важных для него назначений, в том числе вчерашнее номинирование судьи Меррика Гарланда на пост генерального прокурора.

Вслед за демократами, которые надеются на усталость членов «Великой старой партии» от Трампа, некоторые республиканцы осознанно призывают однопартийцев также голосовать за импичмент: «Хилл» публикует сегодня колонку Адама Кинзингера, члена Палаты представителей, который убеждает своих сторонников поддержать импичмент и признать экс-президента виновным, объясняя это тем, что Республиканской партии иначе не освободиться от, цитата, «хаоса прошлых месяцев и лет».

Несмотря на требования демократов, Дональд Трамп отказался участвовать в процессе и отвечать на вопросы стороны обвинения.

Главная цель второго импичмента Дональда Трампа — это отстранение его от участия в политической жизни страны, – считает главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков.

Борьба с Дональдом Трампом дестабилизирует и ведет к радикальности американского общества. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. «Демократы хотят убрать Трампа вообще с политической сцены США, потому что они боятся, что следующий избирательный цикл Трамп повторит свой успех. Сегодня бескомпромиссная борьба двух партий приводит к тому, что общество и система радикализуется, размывается политический центр, а полюса, крайне правый и крайне левый, укрепляется. Растягивание общества в целом не идет на пользу американскому обществу. Америка потеряла сегодня свой стабилизирующий центр. Я уверен, что когда-то Америка найдет этот центр, но это может длиться и четыре года и восемь лет и дольше, слишком глубоки противоречия и слишком много проблем накопилось, которые не решались десятилетием», — сказал он.