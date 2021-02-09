Роскомнадзор выпустил мобильное приложение для жалоб на запрещенную информацию в интернете

Ведомство считает, что новый сервис повысит оперативность удаления из сети подобных публикаций. В сообщении на сайте регулятора говорится, что приложение позволит отследить этапы рассмотрения жалобы , проверить, ограничен ли доступ к интернет-ресурсу. Доступ к сервису под названием «РКН» можно получить через госуслуги.
2021-02-09T17:33:47+03:00
2021-02-09T17:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 09 февраля 2021
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