Депутата от КПРФ обвинили в коррупции из-за пожертвований на сервисе YouTube

Привлечь Николая Бондаренко к ответственности решила комиссия Саратовской областной думы по доходам. Председатель-единоросс Алексей Антонов счел, что Бондаренко не имел права использовать свою должность для получения дохода – пишет газета «Коммерсант».



Бондаренко ведет YouTube-канал, на который подписаны более миллиона человек. Он связывает давление со своими планами принять участие в выборах в Госдуму. За депутата вступился лидер партии Геннадий Зюганов.