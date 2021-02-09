Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил на заседании Европарламента, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с ЕС. Это сообщают РИА. Боррель подчеркнул, что «ЕС стоит на перекрестке отношений с Россией и должен принять решение века — двигаться к сотрудничеству или к поляризации отношений». Боррель объявил Европарламенту, что может воспользоваться своим правом и инициировать новые санкции против России.