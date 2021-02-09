В Германии бывшего надзирателя концлагеря обвинили в соучастии в 3,5 тысячах убийств

Имя 100-летнего фигуранта дела не раскрывается. Как сообщает агентство Рейтер, обвинение считает, что он может участвовать в процессе. По версии следствия, мужчина работал в лагере Заксенхаузен с 1942 по 1945 год и «намерено и с материальной выгодой участвовал в убийствах».

Как отмечает агентство, за последние годы немецкие суды предъявляли обвинения нескольким бывшим надзирателям концентрационных лагерей, пользуясь последней возможностью свершения правосудия.