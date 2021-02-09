Столичный штаб политика Алексея Навального пожаловался в МВД на организаторов флешмоба в поддержку Владимира Путина

Там полагают, что участники акции нарушили санитарно-эпидемиологические правила.

В команде координатора московского штаба Навального Олега Степанова обращают внимание на то, что массовые акции в поддержку президента проходили в Ставрополе, Барнауле, Солнечногорске и Екатеринбурге. По словам авторов заявления, о таких флешмобах сообщали и федеральные каналы, хотя в регионах действует запрет на массовые мероприятия из-за эпидемии коронавируса. По мнению соратников Навального, из-за этого организаторы таких акций также должны стать фигурантами уголовных дел, как и ряд политиков и активистов, участвовавших в недавних протестах. Имеется в виду несогласованная акция 23 января, по итогам которой сразу несколько оппозиционеров стали подозреваемыми по делу о нарушении санитарных норм. Среди них координатор столичного штаба Навального Олег Степанов, пресс-секретарь политика Кира Ярмыш и политик Любовь Соболь.

Власти, в свою очередь, пока не комментировали прошедшие массовые флешмобы в поддержку Путина и не говорили о том, допустимы ли они в эпидемию коронавируса.

На прошлой неделе в акции в поддержку Путина приняли участие сотни сотрудников екатеринбургского ТЦ «Сима-ленд». Они участвовали в шествии и выстроились в буквы «Путин – наш президент!» В свою очередь, студенты некоторых ВУЗов утверждали, что их обманом собрали на съемки роликов в поддержку российского лидера.