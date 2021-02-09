Синоптики назвали прошедший январь одним из самых холодных за всю историю наблюдений в России

Прежде всего это относится к азиатской территории – сообщает Гидрометцентр. Средняя температура воздуха по стране оказалась ниже нормы, а в Якутии и на севере Красноярского края зафиксировали 60-градусные морозы. Арктический холод проникал и на европейскую часть России. При этом теплая погода в начале и конце месяца пересилила холод и среднемесячная температура в этом районе оказалась чуть выше нормы.