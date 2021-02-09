Владимир Путин поблагодарил судей за бесперебойную работу во время эпидемии

Во время совещания с представителями судов общей юрисдикции и арбитражных судов президент отметил, что в некоторых странах из-за коронавируса на гораздо более поздние сроки было перенесено до половины дел. Российские судьи напротив, работали с максимальной отдачей.

По словам Путина, судебной системе удалось сохранить качество правосудия на уровне лидирующих стран Совета Европы.

