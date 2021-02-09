Алексей Агранович сменил Кирилла Серебренникова на посту художественного руководителя Гоголь-Центра

Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на департамент культуры, новый руководитель приступит к исполнению обязанностей 26 февраля. Агранович режиссер, актер театра и кино, в Гоголь-Центре он сыграл две роли, за которые его номинировали на театральную премию «Золотая Маска».

Кирилл Серебренников был художественным руководителем Гоголь Центра с момента его основания в 2012 году. В начале месяца стало известно, что контракт с ним решили не продлевать.



С назначением нового художественного руководителя Алексея Аграновича «Гоголь-центр», скорее всего, сохранит изначальное художественное направление. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» театральный критик, главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова. «Мне кажется, это лучшее назначение из возможных. Конечно, мы все мечтали бы, чтобы худруком «Гоголь-центра» остался Кирилл Серебренников, который его по сути создал, но все понимали, что это утопия. Сейчас можно более-менее уверенно сказать, что «Гоголь-центр» сохранится как некий театральный феномен, художественная стратегия, заданная в самом начале Серебренниковым каким-то образом продолжится. Надеюсь, что Кирилл будет ставить в этом театре, что сохранится нынешний костяк его репертуара и его труппа, и вообще развитие театра будет в немалой степени будет определятся и Кириллом тоже», — сказала она.