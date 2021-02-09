Латвийский регулятор запретил с завтрашнего дня ретрансляцию в стране 16-ти российских телеканалов

В их число попасли, в частности РЕН ТВ-Балтия и НТВ-Мир-Балтия.



Официально это объясняется тем. что в распоряжении Национального совета по электронным СМИ нет информации о представителях, которые занимаются распространением этих каналов на территории Латвии.



Кроме того, с 15 февраля на год будет запрещена ретрансляция телеканала Россия-РТР. Причиной стала программа «60 минут», в которой обсуждали ситуацию на Украине. Власти Латвии посчитали, что участники и ведущие разжигали ненависть.