Владельцы петербургских магазинов и ресторанов лишились миллионов рублей выручки из-за перекрытого силовиками центра города на минувших выходных. При этом бизнесмены признают, что тяжба с властями — пустая трата времени и нервов.

Бизнесмены хотят, чтобы Смольный оценил экономические последствия перекрытий центра города, но не знают, кому адресовать претензии и с кем судиться. Дело в том, что ни городская администрация, ни управление МВД по Петербургу до сих пор не взяли на себя ответственность за перекрытый в субботу центр при отсутствии каких либо акций протеста. Как сообщает издание «Фонтанка.ру», единственное, о чем предприниматели просят Смольный — в следующий раз предупреждать заранее, чтобы они могли минимизировать свои потери. И окончательно не лишить Петербург имиджа туристической столицы. По словам участников рынка, ограничение движения и страх петербуржцев оказаться в автозаке лишили их до 40% недельной выручки.

Внезапные перекрытия нанесли ущерб и розничной торговле, и турфирмам, даже в те дни, когда оппозиция не призывала выйти на улицы. Операторы изменяли маршруты, высаживали туристов из транспорта и вели пешком. По словам бизнесменов, на 14 и 23 февраля много бронирований. Если ситуация этой субботы повторится, будет катастрофа.



Правительство Петербурга на рабочем совещании накануне не затрагивало тему перекрытий центра города.