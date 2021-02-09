Депутат Саратовской облдумы, которого оштрафовали за участие в акциях, подтвердил намерение баллотироваться в Госдуму

Депутат Саратовской областной думы, коммунист Николай Бондаренко, которого накануне оштрафовали за участие в протестных акциях, подтвердил свое намерение баллотироваться на выборах в Госдуму. В эфире «Эха Москвы» он рассказал, что сейчас все зависит от того, лишат его мандата или нет.

Напомним, лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал в Госдуме, что не даст устроить расправу над депутатом. По его словам, власть ошалела от давлении «грязной навальнятины». В Кремле сегодня сказали, что риторика Геннадия Зюганова слишком агрессивная.