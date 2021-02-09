Художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович

Он сменит на этом посту Кирилла Серебренникова, контракт с которым столичные власти не продлили.

К исполнению обязанностей руководителя театра Агранович приступит 26 февраля, на следующий день после истечения полномочий своего предшественника, сообщили в департаменте культуры, сославшись на собственный приказ. Сам Агранович уточнил Интерфаксу, что контракт с ним еще не подписан, но он надеется, что это произойдет в ближайшее время.

Агранович – выпускник актерского факультета ВГИК. С 1995 года он играл в кино и театре. Известен, в частности, как исполнитель главной роли в фильме «Юморист» Михаила Идова, был номинирован на театральную премию «Золотая маска» за лучшую роль в «Маленьких трагедиях» в «Гоголь-центре». Снимался в различных телепроектах. В качестве театрального режиссера работал в «Театре Антона Чехова» и «Квартете И».

Кирилл Серебренников подтвердил сегодня, что покидает пост художественного руководителя коллектива, основанного им в 2012 году. В своем инстаграме он выразил уверенность в том, что «Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить».