Транспортный грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане, — сообщает Роскосмос. Ранее он расстыковался с Международной космической станцией. Отправка следующего грузовика запланирована на 15 февраля. Он доставит, в частности, на орбиту материалы для ликвидации утечки воздуха. Она была обнаружена в одной из камер модуля Звезда.