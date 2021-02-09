Песков утверждает, что у властей нет планов выделить 500 млрд руб. перед выборами для снижения недовольства населения

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что у властей России нет планов выделить 500 миллиардов рублей перед выборами для снижения недовольства населения. Ранее об этом сообщило агентство Reuters. В Кремле отмечают, что дополнительные средства гражданам России выделяются постоянно. Песков предложил последить за работой правительства.