Владимир Путин считает, что в России растет доверие граждан и бизнеса к судебным процедурам

По его словам, в период пандемии гласность и открытость были обеспечены. При этом, — отмечает президент, — наша судебная система показала, что способна быстро адаптироваться к новым условиям. Путин подчеркнул, что в некоторых странах из-за пандемии было отложено рассмотрение половины дел в судах.