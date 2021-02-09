Художественным руководителем «Гоголь-центра» назначен Алексей Агранович

Он вступит в должность 26 февраля, сообщает Депкульт Москвы.

Алексей Агранович — актер, режиссер и продюсер, родился в 1970 году. Работает в театре, кино и на телевидении.

Сыграл роли в фильмах «О чем говорят мужчины» (2010), «Кислота» (2018), «Юморист» (2018), «Выше неба» (2019). Является одним из актеров московского театра «Квартет И» с 1998 года и театральным режиссером «Гоголь-центра» с 2014 года.

Напомним, власти решили не продлевать контракт с Кириллом Серебренниковым, который возглавлял театр с его основания в 2012 году.