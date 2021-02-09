МОК осудил высказывания главы оргкомитета Олимпийских Игр в Токио Ёсиро Мори, которые в стране посчитали сексистскими

В Международном олимпийском комитете подтвердили приверженность гендерному равенству и назвали сказанное Мори неуместными и противоречащими Олимпийской повестке 2020 года, напомнив, что собственного главу осудил и Оргкомитет, равно как и премьер-министр страны Есихидо Суга.

Чем же оскорбил женщин бывший премьер Японии. Мори сказал, что увеличение количества женщин в руководящих органах спортивных организаций приводит к тому, что совещания максимально затягиваются, а происходит это из-за конкурентного духа женщин. Каждая считает долгом высказаться, если это сделала другая. Эти откровения вызвали серьезный скандал.

Многих японцев настолько возмутили эти слова, что почти 400 волонтеров отказались работать на играх в знак протеста. Мори понял, что сказал лишнего, созвал пресс-конференцию на которой извинился и заявил, что в случае необходимости готов уйти в отставку, но Премьер Суги, сказал, что решить этот вопрос должны непосредственно в Оргкомитете.

Олимпийские Игры были перенесены из-за пандемии коронавируса и пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.