Сенат США начинает процедуру импичмента в отношении Трампа по обвинению экс-президента в «подстрекательстве к мятежу»

Согласно конституции, инициатором процесса отстранения президента от должности, которую, однако, он уже не занимает, выступила Нижняя палата конгресса, а вести его будет Сенат, напоминает Fox News. – Шансы на то, что Трамп его проиграет, довольно малы, отмечают наблюдатели, поскольку за утверждение импичмента должны проголосовать две трети депутатов, включая и значительное число республиканцев.

45 однопартийцев бывшего главы Белого дома в конгрессе призвали прекратить этот «политический театр» как неконституционную процедуру. Комментатор телеканала обвинил демократов в нездоровом пристрастии к нападкам на Трампа и выразил уверенность в том, что он «будет оправдан».

Сенатор-республиканец от штата Пенсильвания в интервью Deutsche Welle заметил, что «это не поможет (Джо Байдену) сплотить нацию». Демократы, отмечает обозреватель радиостанции, делая ставку на то, что соратники Трампа устали от него и не захотят его повторного возвращения в политику, преследуют очень важную для них цель, а именно – лишить бывшего президента права занимать высокие государственные посты.

Это уже второй импичмент Дональду Трампу за последний год с небольшим и четвертый за всю историю США.