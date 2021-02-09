РБК стало известно о назначении Дениса Колесникова руководителем Главного следственного управления СК РФ

Сотрудники этого подразделения специализируются на расследовании наиболее резонансных дел. Указ о назначении Колесникова подписал президент Владимир Путин. Об этом рассказал РБК источник в центральном аппарате Следственного комитета и подтвердил собеседник, близкий к этому ведомству.

С апреля 2018 года генерал-майор юстиции был заместителем руководителя Главного следственного управления СКР — руководителем управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности. До этого он возглавлял 3-е следственное управление ГСУ СКР с дислокацией в Нижнем Новгороде.

Под его руководством, в частности, расследовалось дело об убийстве экс-главы полиции Сызрани Андрея Гошта и его семьи, рассказал РБК источник в центральном аппарате СКР. Также по его данным, после ухода с должности руководителя ГСУ СКР Эдуарда Кабурнеева Колесников временно исполнял его обязанности.

Сейчас Кабурнеев, будучи первым заместителем главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, курирует работу главка.

Следователи главка, в частности, занимались делом «банды ГТА», расследовали авиакатастрофу самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском и крушение «Невского экспресса».