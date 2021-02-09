Флешмоб в поддержку президента Путина провели в Петербурге

Во время акции одной из участниц стало плохо, ей вызвали скорую помощь. В записи видеоролика для флешмоба «Путин — наш президент!» приняли участие около ста работников бюджетных учреждений Петербурга.

В частности, к памятнику Владимиру Ленину на Московской площади пришли сотрудники ГБУ «Контакт», оно работает с трудными подростками. По данным издания «Фонтанка.ру» им предложили поучаствовать в мероприятии в связи с просьбой из Москвы.

В течение часа участники ходили в разные стороны с листками цветной бумаги. Действие снимали на видео с помощью квадрокоптера. В итоге люди выстроились так, что сверху стал виден российский флаг.

Фотографии с места события свидетельствуют, что количество присутствовавших на флешмобе не идет ни в какое сравнение с числом участников петербургских акций протеста 23 и 31 января.

Первые ролики в поддержку президента Путина появились в сети на прошлой неделе. В них сняли́сь студенты-медики из Дагестана, рабочие завода из Барнаула и жители Солнечногорска Московской области.

Тем временем, руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал следующую протестную акцию в поддержку политика. Она пройдет в ближайшее время в некоем новом формате.