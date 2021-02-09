Лондонское математическое сообщество потребовало освободить 27-летнего аспиранта МГУ Азата Мифтахова

Он осужден на 6 лет колонии по делу о поджоге офиса «Единой России», — напоминает телеканал «Дождь».
Члены математического сообщества назвали приговор непропорциональным, а также указали на пытки и нарушения прав человека в отношении Мифтахова.
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Он осужден на 6 лет колонии по делу о поджоге офиса «Единой России», — напоминает телеканал «Дождь».
Члены математического сообщества назвали приговор непропорциональным, а также указали на пытки и нарушения прав человека в отношении Мифтахова.
Мария Захарова назвала «предательством» призывы сторонников политика Алексея Навального ввести санкции против России По словам Захаровой, тема Навального не касается Евросоюза, который хотел устроить России «публичную порку» во время визита в Москву представителя по внешней политике Жозепа Борреля…
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…